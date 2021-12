Pedro Castro, agora ex-Botafogo - Divulgação/Cruzeiro

Pedro Castro, agora ex-BotafogoDivulgação/Cruzeiro

Publicado 09/12/2021 12:37

Rio - O volante Pedro Castro é mais um a deixar o Botafogo no fim da temporada. Emprestado ao Alvinegro pela Tombense, o jogador foi anunciado no começo da tarde desta quinta-feira (9) como reforço do Cruzeiro para a Série B de 2022.

O contrato do camisa 33 com o Botafogo tinha validade até o fim de dezembro. Na campanha da Série B, o jogador foi titular em 27 das 30 partidas disputadas, marcou dois gols e deu quatro assistências. Pedro ainda anotou dois tentos no Campeonato Carioca e um na Copa do Brasil. Ao todo, foram 36 jogos disputados em sua passagem por General Severiano.