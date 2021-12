Rikelmi - Reprodução/Botafogo TV

Publicado 08/12/2021 11:11

Rio - De volta à Série A, o Botafogo já começou a se reforçar para a competição. O Alvinegro acertou a compra dos direitos econômicos do meia-atacante Rikelmi, que pertencia ao Juventus-SP. O jogador, que estava no sub-20 do Glorioso, se destacou e agora assina contrato até o fim de 2024. A ideia é que o jogador seja integrado ao elenco profissional. As informações são do jornalista Matheus Mandy.

Rikelmi já fará parte do elenco que vai disputar o Campeonato Carioca de 2022. Conhecido pela velocidade e habilidade, o jogador atua pela parte esquerda e tem quatro gols em 45 partidas nesta temporada pelo sub-20 do Botafogo.



No Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e no Boletim Informativo de Registro de Atletas (BIRA) da Federação do Rio já constam o novo contrato do jogador com o Alvinegro.