Kayque, volante do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/12/2021 14:31

Rio - Depois do meia Cesinha, mais um jovem está de saída do Botafogo. De acordo com o jornalista Matheus Medeiros, a diretoria alvinegra não tem interesse na renovação do volante Kayque, emprestado pelo Nova Iguaçu até o fim de 2021.

O jogador de 21 anos conviveu com lesões e disputou apenas sete jogos pela equipe em 2021, sendo dois ao longo de toda a Série B, quando entrou no segundo tempo.

Kayque chegou ao Botafogo em 2020 ainda para reforçar as categorias de base do clube, mas acabou sendo integrado ao time profissional na reta final do Campeonato Brasileiro. Neste ano, com os destaques da posição, Barreto, Oyama e Pedro Castro acabaram ofuscando o jovem volante, que não se firmou na Série B.