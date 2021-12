Jonathan chegou ao Botafogo esse ano, vindo do Coritiba - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/12/2021 12:50

Rio - O lateral-direito Jonathan Lemos não terá seu contrato renovado pelo Botafogo. Em 2022, o clube contará, a princípio, com Daniel Borges, titular ao longo da Série B, e Rafael, contratado no meio do ano como "oportunidade de mercado". Após sua saída, em entrevista ao canal "Tua Estrela Te Conduz", Jonathan disse entender a decisão da diretoria Alvinegra.

"Fui contratado pelo Barroca, um cara pelo qual tenho um carinho enorme, tenho um respeito enorme pelo Freeland também, Chamusca, Enderson, sou muito agradecido. Nós sabemos da situação do clube. Tive uma lesão que atrapalhou muito a sequência no campeonato, chegou o Daniel e ele soube aproveitar as oportunidades e foi muito bem. É um cara merecedor, que trabalha bastante. E teve a chegada do Rafa também, um cara sem palavras, sensacional, por tudo que conquistou, pelo ser humano que é", disse.

Em processo claro de reestruturação interna e visando aumentar o nível do seu elenco para a Série A, o Alvinegro mantém os pés no chão, mas planeja fazer uma temporada segura em 2022. Para Jonathan, o clube precisa brigar por coisas grandes.

"Queria muito ter ficado, queria ajudar o Botafogo a conquistar os objetivos ano que vem, o Botafogo precisa brigar por Libertadores, por título, porque o Botafogo é muito grande."

Natural de Brasília, uma das maiores concentrações de torcedores alvinegros fora do Rio de Janeiro, Jonathan Lemos escancarou seu carinho pelo clube e afirmou que se tornou um botafoguense de coração.

"Quero agradecer a cada um dos torcedores que estava ali me apoiando. Dos clubes pelos quais passei, acho que foi o que recebi menos críticas e mais elogios. Aprendi a amar essa camisa, a gostar ainda mais do Botafogo. A torcida me abraçou de uma forma que nunca vou esquecer e onde eu estiver vou estar torcendo pelo Botafogo. Por tudo que ocorreu é muito difícil minha renovação, mas vou agora estar como torcedor e deixo as portas abertas por tudo que fiz e tentei fazer. Hoje já posso dizer que sou botafoguense de coração", concluiu o atleta.

Além de Jonathan Lemos, o Botafogo também já planeja outras saídas do elenco, como a do meia Cesinha, repassado por empréstimo junto ao Internacional e que pertence ao TAC-RS, e o volante Kayque, que retornará ao Nova Iguaçu.