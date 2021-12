Cesinha não teve sucesso no Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Cesinha não teve sucesso no BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/12/2021 16:52

Rio - A barca do Botafogo deve ganhar mais um nome. Após quase duas temporadas de pouca utilização, o meia Cesinha, ex-Internacional e emprestado pelo TAC, não despertou o interesse do Alvinegro para uma renovação contratual. A informação é do site "GE".

Cesinha chegou ao Botafogo no fim de 2020 , após longa negociação junto ao Internacional, clube que onda atuava também por empréstimo. Entretanto, o meia de 21 anos não se firmou em General Severiano, disputando poucas partidas pelo Alvinegro no time profissional e na equipe sub-20.

Em busca da reformulação do elenco para a temporada de disputa da Série A, o Botafogo vai montando a sua barca. Cesinha se junta, até então, ao lateral-direito Jonathan Lemos, comunicado pelo clube sobre sua dispensa.

O Alvinegro ainda deve anunciar mais saídas ao longo das próximas semanas, quando pretende entrar com mais força no mercado de transferências.