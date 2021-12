Douglas Borges, goleiro do Botafogo - Divulgação

Publicado 05/12/2021 12:15

Rio - O goleiro Douglas Borges deve permanecer no Botafogo para a próxima temporada. De acordo com o "Canal do TF", o jogador encaminhou a renovação de seu vínculo por mais um ano.

O atual contrato de Douglas com o Glorioso se encerra no próximo dia 31. Ao longo de 2021, foram 26 jogos e 22 gols sofridos. Ele chegou a iniciar a Série B como titular, mas acabou perdendo vaga para Diego Loureiro ao longo da competição.

A renovação foi um pedido especial de Flávio Tenius, preparador de goleiros que gostou do trabalho de Douglas. A tendência é que ele passe a ser terceiro goleiro com a volta de Gatito Fernández, com Loureiro como titular.