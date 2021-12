Enderson fala sobre liberação de verba no Botafogo: 'O máximo possível para montarmos um bom time' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/12/2021 15:00

Rio - O técnico Enderson Moreira, do Botafogo, afirmou em entrevista ao portal "GE", que está planejando a próxima temporada do Alvinegro no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, apesar de ainda estar negociando a renovação de contrato, o treinador comentou sobre a relação com o CE Jorge Braga e disse que torce por uma liberação de verba para fortalecer o elenco.

"A gente teve poucos contatos, meu contato direto é o (Eduardo) Freeland mesmo. Não sei até que ponto houve algum tipo de limitação, é claro que o departamento de futebol precisa ter um orçamento para que o diretor de futebol possa ter autonomia de trabalhar com esse orçamento. Porque queira ou não queira, são pessoas que estão há mais tempo no futebol, com uma visão mais treinada nesse aspecto, mas a gente sabe que é muito importante a figura dele no sentido de pensar o clube de uma maneira muito mais ampla", disse o técnico Enderson Moreira ao GE.



"Que ele nos ajude liberando a verba que possa ser realmente o máximo possível pra montarmos um bom time, porque se o resultado de campo não acontece atrapalha toda a estrutura do clube. A visibilidade numa Série B é bem menor, a receita é muito menor, os patrocínios tendem a cair muito, então é importante que a gente possa ter sempre um consenso nesse aspecto", concluiu.