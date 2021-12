Botafogo festejou o título da Série B com mais de 33 mil torcedores no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/12/2021 11:55

Rio - Após a campanha do título da Série B, o Botafogo deve perder alguns dos seus grandes destaques ao longo desta temporada. Além do centroavante Rafael Navarro, com vínculo até o fim do ano e sem perspectiva por renovação, o volante Luís Oyama é outro que dificilmente fica em General Severiano para 2022.

De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, Oyama, que pertence o Mirassol, está em alta no mercado por conta da grande temporada com a camisa 5 do Botafogo. O clube paulista, que detém seus direitos econômicos, não estipulou o valor de passe junto ao Alvinegro no fim do contrato de empréstimo.

Ainda batalhando por Luís Oyama, a diretoria do clube segue em tratativas pelas renovações de Barreto e Pedro Castro, outras peças do setor que também se destacaram na equipe de Enderson Moreira. Apesar disso, a posição de volante é tratada como uma das prioridades na montagem do próximo plantel.

Outras posições que serão olhadas com carinho são meia-armador, para dar uma opção no lugar de Chay, ponta-esquerda, para suprir saída de Marco Antônio e abrir um leque em relação ao extremo Diego Gonçalves.

Para o comando de ataque, a busca por um camisa 9 também será tratada como prioridade. Com a iminente saída de Rafael Navarro, a diretoria já iniciou buscas por um centroavante de mobilidade, com o mesmo do artilheiro do time na competição.