Enderson Moreira abre o jogo sobre permanência no Botafogo: 'Não parei para conversar' Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/12/2021 17:19

Enderson Moreira foi um dos personagens do Botafogo em 2022. O treinador, que chegou no meio da temporada, se tornou fundamental para o título da Série B do Brasileirão. O técnico falou que a renovação de contrato está perto de acontecer, afirmou que já pensa em reforços e passou um panorama sobre os principais jogadores do elenco.

– Quero ficar. Acima de tudo quero ficar muito. Está muito próximo (de acontecer), acho que a gente deve confirmar nos próximos dias - afirmou.



– Acho que a gente definindo isso (renovação de contrato), sim. É claro que temos muitas ideias, tem muita coisa pensada, mas a gente ainda não parou para conversar sobre isso (contratações) - completou.