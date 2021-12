Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/12/2021 15:39

Diante de um cenário de pouco dinheiro e dificuldade para contratar, usar a base torna-se praticamente inevitável. O Botafogo, neste contexto, teve as categorias inferiores como protagonistas em 2021, tendo Rafael Navarro e Kanu como destaques da equipe no Brasileirão da Série B, por exemplo.



A tendência, contudo, é que a coisa não pare por aí. Um dos atacantes da Seleção sub-18 é do Botafogo: trata-se de Matheus Nascimento, que teve certo envolvimento com o time profissional do Alvinegro na temporada. Em entrevista ao canal do LANCE! - que estará disponível completa em breve no canal do L! no YouTube -, Enderson Moreira afirmou que quer ainda mais.



– O Matheus Nascimento pra mim não precisar provar nada. Quero contar mais com ele. Essa coisa dele de ficar lá na base e voltar pro profissional não ajuda. Ele precisa ser uma referência no profissional, a gente tem que sentir falta dele aqui. Ele já vai muito para a Seleção e ainda tem a base, ficou muito itinerante aqui. Quero ele mais presente, quero o Matheus realmente possa buscar esse espaço no profissional - afirmou, ao LANCE!.



Com a ascensão de Rafael Navarro e tendo Rafael Moura como opção direta, Matheus Nascimento perdeu espaço no time principal e retornou à equipe sub-20 em certos momentos. O treinador do Glorioso, contudo, prevê mais minutos para a joia em 2022.