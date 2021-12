Botafogo lança campanha e camisa contra o racismo: 'Manto da desigualdade' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/11/2021 19:50

O Botafogo vai liberar um novo lote à venda do ‘Manto da Desigualdade' nesta quarta-feira, a partir de 11h. A camisa foi lançada em homenagem ao Dia da Consciência Negra e, nas tradicionais listras do uniforme, traz dados sobre a desigualdade social e efeitos do racismo no Brasil.



A camisa foi lançada no dia 19 de novembro, uma sexta-feira, e esgotou na loja oficial do clube em poucas horas. A ação do Botafogo foi realizada em parceria com a Centrum.

O ‘Manto da Desigualdade’ foi utilizado pelos jogadores do Botafogo na partida contra o Brasil de Pelotas, na 37ª rodada da Série B. Na ocasião, a equipe saiu com a vitória e também com o título de campeão.