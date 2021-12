Empresários de Enderson Moreira e Rafael Moura cobram Botafogo na Justiça por comissão - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Empresários de Enderson Moreira e Rafael Moura cobram Botafogo na Justiça por comissão Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/11/2021 16:43

Rio - O Botafogo foi cobrado na Justiça, nesta terça-feira, por empresários de Enderson Moreira e Rafael Moura, devido ao atraso em pagamento de comissões nos contratos do técnico e do jogador. A FMAGE Assessoria Esportiva, empresa responsável pelo agenciamento de treinadores e atletas, entraram com a ação. A informação é do jornal "O Globo".

De acordo com a petição, o Botafogo deve, atualmente, R$ 113.494,31, pelo trabalho realizado na intermediação do Alvinegro com o técnico Enderson Moreira e o centroavante Rafael Moura, em maio e junho deste ano.

Por outro lado, na situação do veterano, o Alvinegro se mostrou disposto a pagar R$ 58.800,00 em sete parcelas, sendo que cinco estão atrasadas. No caso do comandante alvinegro, o depósito está planejado para ser feito no valor de R$ 100.000,00 em cinco parcelas. Neste caso, três já venceram e não foram pagas.