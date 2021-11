Jornalista Luiz Mendes - Reprodução

Publicado 30/11/2021 12:56

Rio - Um das ruas que dão acesso ao Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, passou a carregar o nome do ilustre jornalista e torcedor Alvinegro Luiz Mendes. A homenagem foi publicada na edição da última segunda-feira (29) do Diário Oficial do Município. A informação é do "Diário do Rio".

Jornalista, radialista e comentarista esportivo, Luiz Mendes faleceu em 2011 aos 87 anos de idade. O "comentarista da palavra fácil" cobriu 13 Copas do Mundo e protagonizou a primeira transmissão da televisão em cores no Rio de Janeiro, em 1972.

Torcedor declarado do Botafogo, Luiz Mendes agora está eternizado na Rua das Oficinas, no Setor Norte do Estádio Nilton Santos, que passou a se chamar Rua das Oficinas Jornalista Luiz Mendes.