Gatito e SilviaReprodução

Publicado 29/11/2021 10:11

Rio - O goleiro Gatito Fernández viveu um domingo especial no Nilton Santos. Relacionado para uma partida do Botafogo após mais de um ano, o paraguaio fez da ocasião a data para pedir sua namorada Silvia em casamento no estádio. Ela aceitou o pedido e em breve os dois irão marcar a data do matrimônio.

O veterano realizou o pedido logo após o fim da partida contra o Guarani, que terminou empatada. Com um buquê de flores, o goleiro perguntou para a namorada, se ela aceitava casar-se com ele ali mesmo, na frente de inúmeros botafoguenses. Os dois são pais da pequena Rafaella.

Gatito não atuou nesta temporada porque se recuperava de um edema ósseo no joelho desde setembro do ano passado. No duelo contra o Guarani, o paraguaio foi relacionado, mas ficou como opção no banco de reservas do clube carioca, que conquistou a Série B.