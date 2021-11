Enderson Moreira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Enderson MoreiraFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/11/2021 15:19 | Atualizado 28/11/2021 15:22

Rio - O Botafogo se despede do Brasileirão Série B, neste domingo, contra o Guarani, às 16h, pela 38ª rodada da competição. A equipe alvinegra vai receber o troféu após o confronto e poderá comemorar com os mais de 36 mil torcedores dentro do Nilton Santos.

Escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu e Carlinhos; Romildo, Luís Oyama; Warley, Chay e Marco Antônio; Rafael Navarro.

O Nilton Santos, com mais de 36 mil torcedores, recebe o Botafogo para a despedida da Série B e projeta retorno à elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Por outro lado, o Guarani ainda tem chances de garantir o acesso para a Série A e não deve medir esforços para vencer a partida.