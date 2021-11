Gatito Fernández - Vitor Silva/Botafogo

27/11/2021

Rio - 14 meses depois, Gatito Fernández está de volta ao grupo de relacionados pelo Botafogo para uma partida. O paraguaio, que se recuperava de uma lesão grave no joelho direito, fez seu último jogo em setembro de 2020, contra o Vasco, pela quarta fase da Copa do Brasil. A informação é do site FogãoNET.

Depois de tanta expectativa, o goleiro estará à disposição do técnico Enderson Moreira para a última rodada da Série B, neste domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos.

Além do ídolo Alvinegro, Chay também está de volta. O meia-atacante ficou ausente na partida do título, contra o Brasil de Pelotas, no último fim de semana, por conta de dores na perna direita.

Enderson, no entanto, terá quatro desfalques para o último compromisso do Botafogo no ano. Pedro Castro, com lesão no joelho direito, e Hugo, com um trauma na coxa direita, ficam de fora. Além dos lesionados, Diego Gonçalves, suspenso por terceiro cartão, e Barreto, expulso também na 37ª rodada, vão apenas para receber faixa de campeão e levantar o troféu da Série B.