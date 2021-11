Torcida do Botafogo prepara grande festa para a entrega do troféu da Série B - Divulgação/Botafogo

Publicado 26/11/2021 09:52

Rio - Nesta sexta-feira, o Botafogo divulgou nova parcial da venda de ingressos para o último confronto do time na Série B, no próximo domingo (28), às 16h, contra o Guarani, no Estádio Nilton Santos.

Com o título já garantido e um clima de festa para o último encontro da torcida com o time em 2021, cerca de 35 mil ingressos foram comercializados de maneira antecipada pelos Alvinegros.

A última rodada da Série B promete fortes emoções, já que o Guarani, adversário deste fim de semana, ainda luta por uma vaga na Série A dependendo de combinações de resultados e pretende "carimbar" a faixa de campeão do Botafogo.

Dos 39.990 ingressos colocados à venda, 10% da carga será destinada ao torcedor visitante, que ocupará o Setor Sul do Estádio Nilton Santos.