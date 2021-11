Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Durcesio MelloFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/11/2021 15:11

Rio - O zagueiro Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, reafirmou em entrevista ao portal "O Povo", que o desejo é de permanecer no Leão do Pici. Emprestado pelo Botafogo até o final deste ano, o jogador ressalta a luta da equipe pela vaga na Libertadores e projeta novos objetivos para 2022.

"Meu foco primeiro é ajudar o Fortaleza a chegar nessa classificação inédita para a Libertadores. Esperar esse Campeonato Brasileiro acabar, cumprindo o nosso objetivo, que é a Libertadores, e conversar", destacou o zagueiro Marcelo Benevenuto ao portal O Povo.

"Já venho conversando com o Fortaleza para, quando acabar esse Brasileiro, a gente estar 100% para matar essa charada se eu fico ou não fico. Vale ressaltar também que eu já deixei bem claro que o meu desejo é permanecer no Fortaleza", concluiu.



A diretoria do Fortaleza chegou a um acordo pelo valor a ser pago com a cúpula do Botafogo pela aquisição do zagueiro, que também é sondado pelo São Paulo, com aval do técnico Rogério Ceni. Por outro lado, enquanto o Campeonato Brasileiro não chega ao término, a situação será estendida por mais alguns dias.