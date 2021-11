Lênin Franco é o diretor de negócios do Bota e quer novos parceiros - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/11/2021 12:49

Rio - A chance do Botafogo em mudar de fornecedor esportivo é real. O clube tem uma proposta da Volt na mesa, como o LANCE! adiantou, e estuda a possibilidade de fazê-lo. Os números oferecidos pela marca brasileira são os que mais impressionaram o Alvinegro até agora, mas o clube ainda não fez uma decisão.

A Volt aposta para o Botafogo ser o destaque da empresa. Atualmente, a marca brasileira patrocina clubes como América-MG, CSA e Figueirense. Por isto, a companhia vê o Alvinegro como uma oportunidade de chegar com o "pé na porta" no mercado. Consequentemente, os números envolvidos são altos.





O Botafogo tem o contrato na mesa: as bases do documento são distribuição, gestão de varejo, desenvolvimento em conjunto com o clube e parte financeira.

Ao mesmo tempo que pretende assinar os uniformes do Botafogo, a Volt também quer controlar todas as lojas físicas do clube. Vale lembrar que os estabelecimentos do Alvinegro não estão funcionando desde o meio do ano, quando a atual diretoria rompeu o contrato antigo por entender que as bases não eram vantajosas. O Glorioso possui os estabelecimentos de General Severiano e do Estádio Nilton Santos.

Uma das apostas da marca brasileira passa pela distribuição. A Volt garantiu ao Botafogo que consegue produzir mais de um milhão de camisas em uma fábrica própria. Ao cuidar as lojas físicas, também estaria a par de distribuir os uniformes.



No que diz respeito aos desenhos do uniforme, o Botafogo teria liberdade e participação na produção do design das peças. Vale ressaltar que este é o modelo atual do contrato com a Kappa - a equipe do Alvinegro que desenha as atuais peças do clube.



Financeiramente, o Botafogo ganharia um valor fixo por mês e variáveis por cada peça vendida nas lojas oficiais - físicas ou online. Os valores são os mais altos oferecidos pela empresa em relação aos outros times patrocinados. O tempo de contrato é válido por duas temporadas.

A Volt intensificou a proposta nos últimos dias e os valores estão à mesa do Botafogo. O clube, porém, possui um termo com a Kappa, atual fornecedora. A marca italiana pode equiparar qualquer proposta feita por outra empresa até dezembro, tempo do vínculo.



Nenhuma resposta neste sentido chegou ainda, então o clube ainda não pode descartar a Kappa da jogada. O Botafogo não bateu o martelo em relação a isto e entende que a decisão precisa ser "altamente estudada", apesar de considerar a Volt como uma possibilidade.



Nas redes sociais, a resposta da torcida em relação à Volt foi, em suma maioria, negativa. O Botafogo entende e leva em consideração esse posicionamento, mas coloca a parte financeira e de distribuição acima de qualquer questão na decisão. A resposta deve sair em breve.