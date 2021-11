Chay - Vitor Silva/Botafogo

Chay Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/11/2021 11:30 | Atualizado 25/11/2021 11:30

Rio - Um dos destaques da Série B, o meia Chay, do Botafogo, não tem participação confirmada na partida contra o Guarani. O ex-jogador da Portuguesa afirmou que deseja entrar em campo, porém, a decisão vai depender do técnico do clube carioca, Enderson Moreira.

"Isso é com o Enderson (Moreira). Estou me recuperando bem, não dá para dizer que é zero dor, porque foi uma lesão chata, mas espero poder participar dessa festa. É a hora boa", afirmou o jogador em live no Instagram com o perfil “Fui Clear”.

Além disso, Chay também abordou a possível saída de Rafael Navarro. Com contrato com o Botafogo até o fim do ano, o jogador tem ofertas do futebol brasileiro e do exterior. O meia reagiu com bom humor.



"Já falei para ele que vou querer 5%, teve muita assistência (risos)", brincou.