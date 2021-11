Rafael Navarro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/11/2021 14:11

Rio - O atacante do Botafogo, Rafael Navarro, ainda não tem sua situação definida para 2022. Um dos destaques da equipe no Brasileiro, o jovem tem contrato até o fim do ano e vem recebendo sondagens do Brasil e também do exterior. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Glorioso aumentou a sua oferta de renovação e terá uma reunião com o staff do atacante em breve.

Atualmente, o destino mais provável de Navarro é o o Minnesota United, dos Estados Unidos. No entanto, o Internacional e o Palmeiras são outros clubes que buscam a sua contratação. O Verdão teria oferecido um salário dez vezes maior do que o jovem recebe atualmente no Botafogo.

Revelado pela base do Botafogo, Rafael Navarro viveu em 2022 o seu melhor ano na carreira. Ao todo, o atacante entrou em campo em 47 partidas, marcou 15 gols e foi responsável por 11 assistências.