Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Presidente Durcesio MelloVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/11/2021 17:54 | Atualizado 23/11/2021 17:58

Rio - O zagueiro Henrique Luro, campeão da Copa Rio/OPG, pelo Sub-20, não terá o seu contrato renovado com o Botafogo. Após três temporadas, o jogador de 20 anos se despediu do Alvinegro e afirmou, em entrevista ao portal "GE", que encaminhou a saída com "sentimento de dever cumprido".

"Deixo o Botafogo com o sentimento de dever cumprido, dei o meu melhor em todos os momentos e fico honrado por ter representado essa camisa. Meu objetivo é continuar fazendo o que amo, que é jogar futebol profissionalmente e seguir nesta crescente, conquistando prêmios e títulos. Vou sentar com meus empresários, minha família e traçar juntos novos objetivos", disse o zagueiro Henrique Luro.

Com a camisa do Botafogo, o zagueiro disputou 41 partidas e marcou quatro gols, nesta temporada pelo Sub-20. Além disso, Henrique Luro foi relacionado pela equipe profissional, no duelo contra o Brusque, ficando no banco de reservas, no primeiro turno do Brasileirão Série B.

"Acredito que fui muito bem nesta temporada, pois tive muito tempo de jogo para mostrar o meu trabalho. Fico feliz pelo reconhecimento e pela convocação ao meu primeiro jogo como profissional, o que foi muito importante para mim", destacou.