Gatito Fernández - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/11/2021 16:50

Rio - O goleiro Gatito Fernández tem chances de voltar a jogar no próximo domingo contra o Guarani, no último jogo do Botafogo, na Série B. Recuperado de um edema ósseo que o tirou de toda a temporada de 2021, o paraguaio não sabe se irá permanecer no clube carioca. O Glorioso fez uma oferta de renovação para o atleta, que irá analisá-la, assim como outras propostas.

De acordo com informações do repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi, o clube carioca ofereceu uma proposta de renovação com metas para o goleiro. A recuperação de Gatito foi analisada por meio do Núcleo de Saúde e Performance e do preparador de goleiros Flavio Tenius, e considera que ele está apto para atuar em bom nível em 2022.

A oferta de renovação do Botafogo inclui uma compensação financeira pela temporada sem jogar e metas a serem cumpridas. Atualmente, o salário dele é um dos mais altos do elenco. Na "Rádio Uno", do Paraguai, em entrevista reproduzida pelo site "Unicanal", Gatito admitiu a oferta, mas afirmou que irá escutar propostas de outros clubes.

"O Botafogo já me mandou uma proposta para renovar, tenho possibilidade de continuar no clube, mas meu representante está analisando outras opções", disse.