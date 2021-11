Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 23/11/2021 14:04

Rio - O "Mago" de General Severiano. Assim tem sido apelidado o técnico Enderson Moreira, do Botafogo, que conquistou o título da Série B no último domingo ao bater o Brasil de Pelotas, fora de casa, pelo placar de 1 a 0. O treinador se tornou o maior campeão da competição na era dos pontos corridos.

Agora, Enderson coleciona três troféus da segunda divisão do Brasileirão. Além do título em 2021, também levantou o caneco com o Goiás, em 2012, e América-MG, em 2017.

O técnico foi fundamental na virada de chave do Alvinegro nesta temporada. Quando assumiu o comando do Glorioso, a equipe ocupava apenas a 14ª colocação da Série B. Em poucas rodadas, o Botafogo deixou o perigo da zona de rebaixamento e passou a figurar entre os postulantes ao acesso.

Além de Enderson, os outros treinadores campeões na era dos pontos corridos na Série B são Levir Culpi, Renê Simões, Mano Menezes, Dorival Júnior, Ney Franco, Jorginho, Gilson Kleina, Hemerson Maria, Ricardo Gomes, Marcelo Cabo, Rogério Ceni, Antônio Carlos Zago e Umberto Louzer.