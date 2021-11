Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - Há 14 anos no Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo não deve renovar seu contrato e vai deixar o clube ao fim da temporada, em junho de 2022. Apesar de ainda ter mercado na Europa, um dos possíveis destinos do jogador é o Botafogo, seu clube do coração, de acordo com o jornal espanhol As.

Aos 33 anos, Marcelo ainda não se pronunciou oficialmente sobre a sua renovação, mas o portal alega que o Real Madrid não apresentará uma nova proposta ao ídolo, já que economizaria um alto valor com salários. Diante disso, uma das opções para o lateral é a volta ao futebol brasileiro, e ele nunca escondeu a vontade de jogar no Glorioso.

Marcelo foi revelado nas categorias de base do Fluminense e vendido ao Real em 2007, mas nem por isso deixou de declarar sua paixão pelo Botafogo ao longo do tempo que passou na Espanha. Com o clube de volta à Série A do Brasileiro, a esperança de tê-lo no elenco aumenta, mas ele precisaria aceitar um salário muito inferior ao que recebe atualmente.

Marcelo é um dos grandes ídolos da história do Real Madrid, mas perdeu espaço nas últimas temporadas com a chegada de Mendy e a perda de velocidade por causa da idade. Pelo clube, ele conquistou cinco vezes o Campeonato Espanhol, quatro CLigas dos Campeões da Europa, duas Copas do Rei, quatro Supertaças da Espanha, três Supercopas da Europa e quatro Mundiais de Clubes.