Publicado 23/11/2021 17:06

Rio - Torcedor fanático do Botafogo, Felipe Neto se colocou a disposição do clube para ajudar a formar novos torcedores. Após o "Esporte Espetacular" mostrar que os botafoguenses foram líderes em memes no ano de 2021, o youtuber acredita que o clube precisa atrair mais torcedores jovens.

"Que a gente possa formar novos torcedores do Botafogo. Isso eu diria que até eu algo que posso contribuir muito, pela faixa etária do meu público, tem muitos adolescentes, jovens e tal. Pretendo em 2022, agora com mais mídia e mais TV, ajudar ainda mais nesse sentido", declarou.

"A gente começa a Serie B atabalhoado, campanha muito ruim nos 12 primeiros jogos, numa situação que não sabia nem se o Botafogo ia disputar para não cair para a Série C. A virada de chave acontece quando a gestão do Botafogo muda a forma de contratar. O Botafogo vai atrás de nomes que eu mesmo como torcedor fico em pânico. Quando falaram que iam contratar o Chay, um jogador que até pouco tempo atrás jogava no Fut7, eu falei “ferrou, voltamos para o amadorismo”. E não era. O departamento de inteligência já tinha mapeado o desempenho, o rendimento e o que ele poderia entregar em campo. O resultado está aí: o Chay encantou na Série B. Nisso vem Oyama, Diego Gonçalves, jogadores que se destacaram muito. Esse ato foi fundamental para o Botafogo começar arrancada", disse Felipe sobre a campanha na Série B.