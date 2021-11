Rafael Navarro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/11/2021 15:04

Rio - O comentarista Casagrande, do Grupo Globo, rasgou elogios ao atacante Rafael Navarro, do Botafogo. O ex-jogador destacou em seu blog "De Peito Aberto", no portal "GE", nesta terça, que o atleta é "inteligente, rápido e faz gols". Além disso, diz que torce por um Alvinegro mais forte, de acordo com a tradição do seu passado.

"Nesse time de hoje, sou fã do futebol do Rafael Navarro, um atacante inteligente, rápido e que faz gols de diversas maneiras. Isso é uma grande qualidade para um atacante", disse Casagrande.

"O Botafogo agora vai precisar contratar vários jogadores para conseguir encarar a Série A em 2022. Está na hora de voltar a fazer campeonatos para conquistar alguma coisa e não para fugir do rebaixamento", completou.



"O clube tem história e camisa pesada. Precisa ir aos poucos construindo uma equipe forte de acordo com a tradição do seu passado. Não será da noite para o dia, mas se começar a disputar campeonatos sem sustos vai pegando confiança e chegará a um ponto que terá uma equipe competitiva", concluiu.