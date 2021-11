Carlos, zagueiro das categorias de base do Botafogo - Adriano Fontes

Carlos, zagueiro das categorias de base do BotafogoAdriano Fontes

Publicado 22/11/2021 17:40 | Atualizado 22/11/2021 17:41

Rio - O Botafogo soltou o grito de campeão no último sábado, 20, na categoria Sub-20. Após vencer o Vasco na ida por 3 a 2, o empate por 1 a 1 foi o suficiente para faturar a Copa Rio/OPG para o Glorioso, no Cefat, em Niterói.

A conquista foi a primeira do zagueiro Carlos Henrique com a camisa alvinegra. Ele, que chegou ao clube de General Severiano durante a temporada após negociação com o Cruzeiro, definiu individualmente o título como de superação:



"Pensei que seria bem difícil me adaptar aqui no Rio, por ser um novo Estado e um novo clube, mas foi completamente ao contrário. Fui muito bem acolhido, me passaram confiança e me deixaram à vontade para mostrar o meu futebol", revela Carlos, que continua:



"Tive pessoas que estiveram ao meu lado me mostrando que tudo iria dar certo. O pessoal da Pantera Sport, o Dr Marlei Feliciano e o Sérgio Pires me estenderam a mão em todos os momentos. Este título representa a superação que tive durante o ano", completa.



Para Carlos, a temporada do Botafogo foi positiva. Após bater na trave com o vice-campeonato da Copa do Brasil, o defensor destaca que a importância da conquista estadual para fechar 2020 com o chave de ouro:

"Tivemos uma temporada bastante interessante. Chegamos nas fases decisivas de praticamente todas as competições. O título do OPG era de suma importância para coroarmos o ano da equipe. É algo que eleva a autoestima do grupo e nos deixa ainda mais motivados para os próximos desafios", encerra Carlos Henrique.



Sem competições na categoria na temporada, o sub-20 do Botafogo só volta a campo em janeiro pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.