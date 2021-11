Rafael Navarro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rafael NavarroFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/11/2021 17:04

Rio - O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, em entrevista à "Rádio Globo", nesta segunda-feira, disse que vai participar diretamente na negociação do Alvinegro com o atacante Rafael Navarro. O mandatário afirma que tem uma estratégia para manter o atleta, que tem contrato até o fim do ano e proposta do Minnesota United, dos Estados Unidos.

"Realmente com o Navarro houve uma surpresa muito agradável, muito boa, jogador muito bom e com futuro promissor. Agora que já consolidamos acesso e título, vamos retomar negociações com Navarro e tentar sensibilizá-lo a ficar mais um ano, jogar Série A, se for para ser vendido ir para clube mais de ponta, da Europa, tem potencial. Não desisto nunca, sou otimista por natureza. Ainda tenho fé que temos chance de chegar a acordo com o Navarro. É difícil, mas vamos tentar", disse o presidente do Botafogo, Durcesio Mello à Rádio Globo.



"Eu vou me envolver diretamente para conversar com ele e fazer proposta mais condizente com a Série A e com o que entregou na Série B. Além de ser artilheiro, é o homem das assistências. Estamos muito dispostos a renovar. Tem padrão e perfil de Série A", concluiu.