Diego Gonçalves marcou o gol do título do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/11/2021 17:59

Assim como em 2015, o Botafogo coroa o retorno à elite do futebol brasileiro com o título da Série B. Em uma temporada de muita dificuldade financeira e que chegou a gerar medo de outra queda, o Glorioso se reergueu durante a competição e, após grande arrancada, sagrou-se campeão com a vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, combinada com a derrota do Coritiba para o CSA, pelo mesmo placar.

Com o gol de Diego Gonçalves, o Botafogo chegou a 69 pontos e abriu cinco de vantagem sobre o vice-líder. Agora, na última rodada, elenco e torcida poderão fazer a festa no Nilton Santos, com entrega do troféu no duelo com o Guarani, na despedida da Série B e da temporada, no próximo domingo.

Como foi o jogo

Mais do que os desfalques (sem Hugo, Pedro Castro e Chay, o técnico Enderson Moreira escalou Carlinhos, Barreto e Warley), o Botafogo sofreu com o péssimo gramado e não conseguiu se adaptar a ele. Menos mal que o adversário, já rebaixado, foi presa fácil mesmo com um a mais nos egundo tempo.



E mesmo sem se encontrar, o Botafogo abriu o placar aos 20 minutos na única maneira possível: em uma jogada de bola parada. Após falta mal cobrada na área, Rafael Navarro dominou e rolou para Diego Gonçalves chutar e marcar o gol.



Nem mesmo a vantagem fez o Botafogo se encontrar em campo. Nervoso, o time tentou jogar em velocidade e seguiu errando muitos passes, sem criar jogadas. Mas estava sendo campeão com o empate do Coritiba no outro jogo.



Segundo tempo com falha do VAR

Na volta do intervalo, o Botafogo melhorou sua postura em campo com os jogadores mais próximos e errando menos passes. Ainda assim, a jogada de bola parada foi a melhor maneira de chegar perto do gol, com Carli, aos 11, parando na zaga. No lance anterior, o Glorioso teve um pênalti não marcado pela arbitragem, com erro claro do VAR, que não viu mão na bola de Leandro Camilo.

Para piorar Barreto foi expulso, aos 14, por falta em Gabriel Poveda ao matar contra-ataque. Na cobrança, Renatinho chutou rente à trave. Mesmo com um a menos, o Botafogo conseguiu administrar e ficou ainda mais perto do título ao 22 minutos, quando o CSA abriu o placar contra o Coritiba, para delírio dos alvinegros em Pelotas.

Bastou então segurar o resultado até o fim, sem abdicar do ataque. Rafael Navarro mandou na trave após escanteio, mas foi Diego Loureiro quem brilhou ao salvar duas vezes, em chutes de Renatinho e Bruno Matias, garantindo o resultado que deu o título. No fim, o Botafogo teve gol de Ronald anulado por impedimento, segurou a pressão e soltou o grito de campeão.