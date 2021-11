Rafael Navarro tem futuro incerto - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/11/2021 15:00

Com a permanência de Rafael Navarro muito difícil de se concretizar, o Botafogo ainda tentará mais uma vez convencer o jogador a renovar o contrato, que termina em dezembro. Com o atacante encaminhado para o futebol dos Estados Unidos, o presidente do Glorioso, Durcesio Mello, admite a dificuldade, mas não desiste e tentará convencê-lo.

"Está complicado. A gente vai esperar o campeonato acabar para fazer uma última tentativa. Até onde eu sei, ele não assinou nenhum pré-contrato. O empresário dele está pedindo absurdos e a gente vai tentar apelar para o bom-senso, até para o bem da carreira dele", disse o dirigente em entrevista à Rádio Bandeirantes.



O dirigente alvinegro também tranquilizou a torcida em relação a um dos destaques do time. Especulado no São Paulo, Kanu continuará em 2022, segundo Durcesio na mesma entrevista.



"O Kanu vai ficar no Botafogo. Estamos negociando o (Marcelo) Benevenuto, mas não é com o São Paulo. Temos opções, ou com o Fortaleza ou com outro time do Brasil", completou.