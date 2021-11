Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland avalia necessidade de contratações - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/11/2021 12:23 | Atualizado 20/11/2021 12:24

Ainda de olho no título da Série B, o Botafogo também já pensa em 2022 e no retorno à Primeira Divisão. A diretoria já iniciou o planejamento para a próxima temporada e vem discutindo a montagem do elenco. Além de manter o técnico Enderson Moreira, o que está perto de se concretizar, o Glorioso pretende manter a base deste ano, com contratações pontuais, segundo o site "GE'.

Como a grande maioria dos jogadores tem contrato até o fim de dezembro, o Botafogo pretende renovar com os nomes que se destacaram, mas também dependerá das negociações com outros clubes. Estão nessa situação Gilvan, Barreto, Luis Oyama, Pedro Castro, Marco Antonio, Warley e Rafael Navarro, que está a caminho dos Estados Unidos.



Em outra frente, a diretoria alvinegra mapeia o mercado em busca de contratações. Inicialmente, trabalha-se com até 10 nomes, dependendo de como andarem as negociações de renovação. E o objetivo é reforçar todos os setores.