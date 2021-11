Botafogo conquistou acesso para a Série A com vitória sobre o Operário - Vitor_Silva

Publicado 19/11/2021 16:54

Rio - O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (19) que 16 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Guarani, dia 28, pela última rodada da Série B. Com acesse garantido e chance de já entrar em campo como campeão, o elenco alvinegro se despede do estádio Nilton Santos com expectativa de maior público da temporada.

A venda de ingressos começou nesta quinta-feira (18), com 39.900 bilhetes disponibilizados. Eles continuam sendo comercializados pelo site botafogo.com.br/ingresso . O setor Leste Inferior já está esgotado.

Por causa da grande procura, o site para venda de ingressos chegou a ficar instável durante as primeiras horas de venda, mas o Botafogo informou que o serviço foi normalizado. Em preço promocional, as entradas custam a partir de R$ 10.