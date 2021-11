Lateral-esquerdo Hugo - Vitor Silva/Botafogo

Lateral-esquerdo HugoVitor Silva/Botafogo

Publicado 18/11/2021 19:41

Rio - Em ascensão no Botafogo na reta final da temporada, o lateral-esquerdo Hugo é muito grato a Enderson Moreira por sua evolução. A promessa das categorias de base estava com dificuldade na adaptação aos profissionais, ainda mais depois de uma grave lesão em agosto, mas tudo melhorou nas últimas rodadas. Em entrevista à Botafogo TV, o jovem jogador explicou como a chegada do treinador ajudou na sua evolução.

— O Enderson pede um posicionamento bem aberto, amplo para você ter toda aquela visão e fundo para chegar e dar opção para os atacantes e poder servir eles. Então é uma posição que eu gosto muito de jogar, que é mais avançado, até minha melhor característica é mais a frente. Então eu acho que essa formação e tática do Enderson favorece meu jogo e é muito boa para meu desenvolvimento — disse a joia alvinegra.

A dificuldade de adaptação aos profissionais, inclusive, foi mais um ponto abordado pelo lateral-esquerdo. Não foi fácil corresponder às expectativas criadas pelos torcedores desde os seus tempos de categorias de base, mas, aos poucos, o atleta de 20 anos conquistou seu espaço no elenco. Para ele, a diferença física foi o que mais atrapalhou no início.

— Quando o jogador chega para o profissional, ele passa por um processo de adaptação, de confiança, de está cada dia mais treinando, aprimorando melhor para quando surgir a oportunidade e a cada jogo você se sentir melhor. Porque entre a base e o profissional existe um pouco de diferença, de corpo, um ritmo diferente. Então acho que todo esse processo é importante, nem todo jogador chega a ter todo aquele nível alto no começo, mas com o tempo ele vai se adaptando, melhorando e consegue chegar aquilo que ele pode mostrar ← explicou.

Balanço da temporada

— Eu acho que foi um ano muito bom, um ano onde eu tive uma boa adaptação, desenvolvi bem meu futebol e tive oportunidade de mostrar. Infelizmente a lesão é triste, difícil pra todo jogador, mas com a confiança de todo mundo, com a ajuda da fisioterapia e dos médicos eu consegui intensificar meu tratamento e voltar mais rápido para ajudar o Botafogo a conquistar esse acesso.

Concorrência com Carlinhos

— A chegada do Carlinhos foi boa para ajudar com a experiência dele. É um cara que eu me dou super bem, é uma boa pessoa e um bom jogador. E com a chegada dele fortaleceu mais, é um cara de grupo e deu uma competitividade maior e sadia. E vamos cada dia mais estar trabalhando e quem tiver melhor vai estar jogando