Publicado 17/11/2021 17:23

Rio - O técnico Eduardo Barroca ingressou com um processo contra o Botafogo na Justiça. De acordo com o jornalista Matheus Mandy, o treinador cobra cerca de R$ 190 mil do clube alegando que ele teria descumprido um acordo.

A dívida seria referente à primeira passagem de Barroca pelo Glorioso, em 2019. Na época, as partes fizeram um acordo para que o técnico recebesse o valor em quatro parcelas de R$ 50 mil, mas apenas duas foram pagas.

Os pagamentos foram suspensos em março do ano passado. Por conta disso, a defesa de Barroca adicionou multa e honorários advocatícios ao processo.