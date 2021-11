Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/11/2021 16:18

Rio - O diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, em entrevista ao portal "GE", afirmou que a renovação do técnico Enderson Moreira deve acontecer nos próximos dias. O dirigente destacou que é interesse das duas partes de manter o trabalho para a próxima temporada.

"A gente já tinha previsto em contrato a manutenção em caso de acesso. Criamos uma relação próxima, houve uma sinergia profissional grande. Pensamos bastante parecido. Ele está feliz no Botafogo, conversamos algumas vezes, ele quer ficar e eu quero que ele fique", disse o diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland.

"A possibilidade disso acontecer hoje é muito grande, e nos próximos dias devemos ter reuniões para sacramentar essa permanência. Acredito que nos próximos quatro dias tenhamos uma definição formal. Pra mim um dos pontos mais importantes para a próxima temporada é a manutenção do Enderson", concluiu.

Com acesso garantido e 91% de chance de ser campeão da Série B, o Botafogo enfrenta o Brasil de Pelotas, no próximo domingo (21), às 19h, no Bento Freitas. Na tabela da competição, o Glorioso ocupa a liderança e soma 66 pontos.