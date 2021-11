Alvinegro é o líder da Série B, com 66 pontos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Alvinegro é o líder da Série B, com 66 pontosFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/11/2021 20:24

Rio - A CBF informou, no fim da tarde desta terça-feira, que decidiu alterar a arbitragem da partida entre Botafogo e Brasil de Pelotas, pela 37ª rodada da Série B, no próximo domingo, no Bento Freitas. Alisson Furtado substituirá José Mendonça da Silva Junior, que estava escalado inicialmente.

A troca aconteceu após a repercussão negativa da escalação de José. Ele faz parte do quadro da Federação Paranaense, ou seja, é do mesmo estado que o Coritiba, equipe que disputa o título da Série B com o Glorioso.

Atualmente, o Botafogo é o líder da competição, com 66 pontos. Em caso de vitória, o time carioca terá que torcer por uma derrota do Coxa para garantir o título com uma rodada de antecedência.