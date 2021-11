Presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Rio - O zagueiro Marcelo Benevenuto, de 25 anos, pertence ao Botafogo mas defende o Fortaleza desde o começo da temporada. Um dos destaques da equipe que faz campanha surpreendente no Brasileiro, o defensor deseja permanecer no clube cearense na próxima temporada. Ele tem um sondagem do São Paulo.

"Ele (Rogério Ceni, técnico) falou comigo no jogo contra o São Paulo e, sim, realmente tem o interesse deles. Já deixo claro que minha vontade é ficar aqui no Fortaleza. Vou fazer o possível e o impossível para ficar porque eu estou amando este clube", afirmou em entrevista à "TNT Sports".

O jogador fez muitos elogios ao trabalho desenvolvido pelo Fortaleza e afirmou que está bastante satisfeito de defender o clube cearense.

"Eu chego no treino feliz, vou pra casa tranquilo, porque eu tenho tudo aqui. As pessoas são sensacionais, a gestão aqui nem se fala… não têm tanto recurso assim, mas dão aula de como gerir uma equipe", disse.

O contrato do zagueiro com o Botafogo vai até o fim de 2023. O clube carioca deseja negociar o atleta por cerca de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões).