Publicado 16/11/2021 16:25

Rio - Classificado para disputar a Série A em 2022, o Botafogo já iniciou o planejamento para reforçar o elenco para a próxima temporada. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Glorioso planeja contratar atletas com o seguinte perfil: jovens, de mercados alternativos e com potencial para dar retorno técnico e financeiro no futuro. Apesar um jogador seria a exceção: o lateral-esquerdo Marcelo, que é visto como a possível "Cereja do Bolo" para o elenco alvinegro.

O diretor de futebol Eduardo Freeland está à frente do planejamento. A proposta adotada pelo Glorioso em 2020, ano do último rebaixamento para a Série B, está descartada. Naquela temporada, medalhões em final de carreira como Kalou e Honda acabaram sendo contratados e não entregaram o esperado dentro de campo.

A possível vinda de Marcelo é considerada exceção. Revelado pelo Fluminense e ídolo do Real Madrid, o lateral, de 33 anos, já fez declarações de que desejaria defender o Botafogo em alguma oportunidade. O jogador teve o clube de General Severiano como o seu time na infância. Os moldes da possível contratação seriam semelhantes a negociação que trouxe o lateral-direito Rafael, ex-Manchester United, ao clube.

Uma posição que é considerada essencial na busca de reforços é a de centroavante. Um dos principais destaques do Botafogo na temporada, o atacante Rafael Navarro, de 21 anos, está de saída para o futebol dos Estados Unidos e o clube carioca precisará contratar um substituto.