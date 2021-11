Confira imagens da vitória do Botafogo que selou o acesso para a Série A

Rio - Com dificuldades, o Botafogo está de volta à Série A do Brasileiro. Com o apoio dos torcedores, o Glorioso venceu de virada o Operário por 2 a 1 no Nilton Santos e garantiu o acesso com duas rodadas de antecedência. A segunda-feira foi de festa alvinegra que compareceu em bom número ao estádio localizado na Zona Norte do Rio.

Com a vitória sobre o clube paranaense, o Botafogo alcançou 66 pontos e só pode ser ultrapassado pelo vice-líder da Série B, o Coritiba. O título alvinegro pode até ser conquistado no próximo domingo, caso o Glorioso vença o Brasil, de Pelotas, fora de casa, e o Coxa tropece contra o CSA, no Couto Pereira.

