Rafael NavarroFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/11/2021 11:48

Rio - O atacante Rafael Navarro, do Botafogo, desconversou sobre possível renovação com o Glorioso. Em entrevista ao "Esporte Espetacular", da TV Globo, no último domingo, o jogador afirmou que não está focado ainda em resolver a situação do vínculo com o clube carioca.

"No momento não estou focado nisso. Estou mais focado dentro de campo para ajudar o Botafogo a ser campeão e conseguir o acesso", disse o atacante Rafael Navarro.

Além disso, o jogador destacou que é fã do atacante Luís Suárez, do Atlético de Madrid e da seleção do uruguai, e elegeu o gol contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, da última temporada, como o melhor de sua carreira.

"Para os torcedores, vamos ser campeões e conseguir o acesso, que é o mais importante, botar o Botafogo onde deveria estar que é na Série A. E quero agradecer pelo carinho", destacou.