Botafogo pode garantir retorno à Série A no Estádio Nilton Santos - Cléber Mendes

Botafogo pode garantir retorno à Série A no Estádio Nilton SantosCléber Mendes

Publicado 12/11/2021 15:28

Com promessa de muita festa, o Botafogo colocou à disposição 29.990 ingressos para a partida contra o Operário, segunda-feira às 16h, no Nilton Santos, pela Série B. E anunciou que mais de 15 mil já foram vendidos. A partida pode representar o retorno do Glorioso à Primeira Divisão, desde que vença.



E para encher o estádio, o Botafogo fez uma promoção no setor norte, cujo valor do ingresso custará a partir de R$ 10. O check-in e a venda para a partida já estão abertos no site botafogo.com.br/ingresso.



No comunicado, o Botafogo ressaltou que todos que estiverem com calendário de vacinação contra a Covid-19 completa (duas doses, dose única ou de reforço) poderão entrar no estádio. Entretanto, uma mudança importante.



A partir de agora, o teste antígeno não é mais necessário e torcedor que não que estiver em dia com o cronograma vacinal do Rio estará automaticamente impossibilitado de entrar. Já menores de 18 anos seguem liberados sem necessidade de teste ou comprovação vacinal.



SERVIÇO DO JOGO:

Os ingressos serão comercializados até ás 16h de segunda-feira (15/11).



Não haverá venda em postos físicos, mas o torcedor poderá realizar a retirada do ingresso em um dos pontos físicos indicados.



Abertura dos portões: 14h



SETORES DISPONÍVEIS:

Norte, Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, Camarote Setor Oeste e Tribuna de Honra (O setor Sul está bloqueado)



VALORES DOS INGRESSOS:



SETOR NORTE - VALOR PROMOCIONAL (ACESSO PELO SETOR NORTE)

Inteira - R$20

Meia - R$10

Sócios-proprietários - Check-in Grátis*

CAMISA 7 - Plano Glorioso - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Cria + - Check-In Grátis

CAMISA 7 - Cria - R$10

CAMISA 7 - Plano Alvinegro - R$10

CAMISA 7 - Plano Preto - R$10

CAMISA 7 - Plano Branco - R$10

Plano Botafogo no Coração - R$10



SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE) - ESGOTADO

Inteira - R$60

Meia - R$30



Sócios-torcedores detentores de Pacote Temporada 2020 "Leste Inferior", "Ninguém ama como a gente" e "Oeste Inferior" - Check-in Grátis*

Sócios-proprietários - Check-in Grátis*

CAMISA 7 - Plano Glorioso - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Cria + - Check-In Grátis

CAMISA 7 - Plano Alvinegro - R$10

CAMISA 7 - Plano Preto - R$20

CAMISA 7 - Plano Branco - R$30

CAMISA 7 - Cria - R$30

Plano Botafogo no Coração - R$30



SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)

Inteira - R$100

Meia - R$50

Sócios-Proprietários - Check-in Grátis

Sócios-torcedores detentores de "Pacote Temporada 2020 Oeste Inferior" - Check-in-Grátis

CAMISA 7 - Plano Glorioso - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Cria+ - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Plano Alvinegro - R$20

CAMISA 7 - Plano Preto - R$35

CAMISA 7 - Plano Branco - R$50

CAMISA 7 - Cria - R$50

Plano Botafogo no Coração - R$50



SETOR LESTE SUPERIOR (ENTRADA PELO SETOR LESTE)

Inteira - R$50

Meia - R$25

Sócios-Proprietários - Check-in Grátis

Sócios-torcedores detentores de "Pacote Temporada 2020 Oeste Inferior" - Check-in-Grátis

Sócios-torcedores detentores de Pacote Temporada 2020 "Leste Inferior", "Ninguém ama como a gente" e "Oeste Inferior" - Check-in Grátis*

CAMISA 7 - Plano Glorioso - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Cria+ - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Plano Alvinegro - R$10

CAMISA 7 - Plano Preto - R$20

CAMISA 7 - Plano Branco - R$25

CAMISA 7 - Cria - R$25

Plano Botafogo no Coração - R$25

*Só estarão aptos para check-in sócios-torcedores ativos cujo o "Pacote Temporada 2020" tenha sido integralmente quitado.



TRIBUNA DE HONRA

Inteira - R$360

Meia - R$210

Sócios-proprietários e torcedores de todos os planos pagam o valor de meia-entrada.

Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso.



RETIRADA DE INGRESSOS

Para facilitar a logística da torcida e evitar desconfortos que podem ocorrer envolvendo o ingresso digital, o torcedor poderá realizar a retirada da entrada para essa partida de forma OPCIONAL em dos postos físicos indicados pelo Clube.



Postos para retirada:

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)

- Sábado (13/11): 09h às 13h e 14h às 17h

- Domingo (14/11): 09h às 13h e 14h às 17h

- Segunda (15/11): 09h às 12h



General Severiano

- Sábado (13/11): 09h às 13h e 14h às 17h

- Domingo (14/11): 09h às 13h e 14h às 17h

- Segunda (15/11): 09h às 12h



*Troca de ingressos não obrigatória;



COMPROVAÇÃO VACINAL

A comprovação da vacinação se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação da carteira impressa ou no aplicativo do ConecSUS, juntamente com um documento oficial com foto.



GRATUIDADE

Os beneficiários de gratuidade por lei que estejam de acordo com os requisitos para acesso ao Estádio, deverão realizar o resgate da gratuidade, exclusivamente, nos dias definidos para troca de ingresso online nos pontos de troca físicos.



Postos para troca:

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)

- Sábado (13/11): 09h às 13h e 14h às 17h

- Domingo (14/11): 09h às 13h e 14h às 17h

- Segunda (15/11): 09h às 12h



General Severiano

- Sábado (13/11): 09h às 13h e 14h às 17h

- Domingo (14/11): 09h às 13h e 14h às 17h

- Segunda (15/11): 09h às 12h



Para realizar a retirada, será obrigatória a apresentação do documento que comprova a vacinação + o documento oficial com foto que comprova o benefício no momento da retirada e no momento do acesso ao Estádio (O benefício é limitado a 10% da carga).