Joel Carli e Kanu formam a dupla de zaga titular do Botafogo na Série B - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/11/2021 12:40

Rio - O ex-jogador Sandro, ídolo do Botafogo, passou por uma fase idêntica a que o clube vive em 2021. Uma queda na temporada anterior, com poucas expectativas, mas muita entrega dentro de campo. Por conta disso, pode se colocar no lugar de alguns jogadores do elenco atual, como o jovem Kanu. O ex-defensor comparou as situações e revelou que chegou a receber consulta do Atlético-MG sobre o zagueiro.

"Muito parecido com o que passou na minha cabeça. Caí com o Botafogo em 2002 e tive a felicidade de subir em 2003. Kanu, mesmo sendo mais jovem, caiu e está dando a volta por cima, mesmo tendo propostas, porque me ligaram para saber dele, o Atlético-MG. O que se passa é alívio, saber que limpou sua ficha e pode dormir em paz. Esse é o sentimento mesmo. É cria da casa, assumiu a responsabilidade e está fazendo grande campeonato", afirmou Sandro, em entrevista ao canal no YouTube do jornalista Wellington Arruda.

Além de Kanu, Sandro ainda citou o argentino Joel Carli, capitão do Alvinegro na Série B e que tem a semelhança por conta de toda liderança dentro e fora de campo.

"Carli chegou no momento decisivo para o Botafogo, assumiu a titularidade e a responsabilidade de capitão. É o que tem que ser feito. Passar tranquilidade para os companheiros. Ele está mostrando sua importância nessa Série B, assumindo responsabilidade, ajudando Kanu, tem bola aérea muito boa e bom passe. Tem sido fundamental no Botafogo, é uma liderança positiva. Não adianta ser capitão e ficar xingando os outros", avaliou.

Por fim, o ídolo do clube enalteceu o trabalho do técnico Enderson Moreira e a mudança de postura da equipe desde a reta final do primeiro turno da Série B.

"Acredito muito que na chegada o Enderson deve ter falado com os jogadores que aqui é Botafogo, o que eu sempre falava para o time. Eu não me conformava em perder jogada, com todo respeito que tenho, para jogador do Confiança, CRB, União São João. Eu não me permitia perder jogada se eu estou no Botafogo e ele no Remo. São equipes que não têm a tradição que o Botafogo tem. Enderson mudou a forma de jogar e o comportamento, colocou que tem que ser respeitado e se impor, dentro e fora de casa. Botafogo é time de massa, time grande, time que mais cedeu jogadores à Seleção Brasileira", concluiu.

O Botafogo de Kanu, Joel Carli e Enderson Moreira lidera a Série B do Brasileirão, com 62 pontos. O Alvinegro pode, em breve, garantir não só o acesso à elite como também o título da competição com uma arrancada histórica.