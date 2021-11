Botafogo enxerga Rafael como 'líder interno' e planeja usá-lo como fonte de renda em 2022 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/11/2021 19:18

Rio - O lateral-direito Rafael, do Botafogo, é visto como um "líder interno" no vestiário do time alvinegro. A influência do atleta tem ajudo para a conquista do acesso à elite do futebol brasileiro. Além disso, a diretoria do Glorioso planeja usá-lo como fonte de renda para 2022. A informação é do portal "GE".

Para a torcida do Botafogo, o atleta é o "representante do time", e pela frequência nas redes sociais, mesmo quando não defendia o Glorioso. Após momentos de crise nos bastidores da equipe alvinegra, a influência de Rafael tem sido utilizada para acalmar os ânimos entre o clube e os torcedores.

Quanto ao aproveitamento da imagem como fonte de renda, o Botafogo planeja utilizá-lo em programas que possam gerar mais receitas e aumentar o número de sócios-torcedores, que obteve um crescimento após a chegada do lateral-direito. Em relação ao aproveitamento na temporada, a tendência é de que o atleta volte a jogar na reta final do Brasileirão Série B. Em seguida, inicia uma preparação física para estar adaptado e poder jogar normalmente em 2022.