Marco Antônio é um dos artilheiros do Botafogo na Série B, com oito gols - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 10/11/2021 13:06

Rio - De olho no planejamento para a próxima temporada, o Botafogo pode iniciar, em breve, as tratativas para a permanência de um dos destaques desta Série B. Trata-se do meia Marco Antônio, emprestado pelo Bahia, que virou uma espécie de xodó do torcedor Alvinegro em 2021.

A princípio, o Esquadrão de Aço pede o valor proposto na opção de compra ao fim do vínculo de empréstimo, que é de R$ 12,6 milhões, quantia fora da realidade financeira do Botafogo.

Apesar disso, de acordo com o site "Torcedores.com", a diretoria Alvinegra estuda conversar com o Bahia para abaixar a pedida no valor de compra para pelo menos a metade da inicial, o que, ainda assim, seria bem longe do que o Botafogo está acostumado a pagar para contratar.

A permanência de Marco Antônio é um desejo do técnico Enderson Moreira para 2022. Na temporada, o meia soma nove gols e seis assistências em 44 partidas com a camisa do Botafogo.