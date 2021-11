Torcida do Glorioso fez festa no retorno ao Estádio Nilton Santos - Cléber Mendes

Torcida do Glorioso fez festa no retorno ao Estádio Nilton SantosCléber Mendes

Publicado 09/11/2021 19:57

A promessa é de um bom público. A torcida do Botafogo esgotou todos os ingressos do Setor Leste Inferior para a partida contra o Operário, na próxima segunda-feira, pela Série B do Brasileirão no Estádio Nilton Santos.



O clube informou na tarde desta terça-feira que um setor inteiro já está sem ingressos. Ao todo, 29.990 bilhetes foram disponibilizados pela diretoria do Alvinegro - agora, apenas os setores Norte, Oeste Inferior e Tribuna de Honra estão disponíveis.



Até esta terça-feira, mais de 8 mil ingressos, contando todos os setores, já foram vendidos. O Botafogo é o atual líder do Campeonato Brasileiro e pode até mesmo confirmar matematicamente o acesso à Série A contra a Ponte Preta, nesta quinta-feira.



Nas redes sociais, o Botafogo divulgou um vídeo de Chay convocando a presença dos torcedores para a partida contra o Fantasma.