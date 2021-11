Ex-técnico do Botafogo rasga elogios a jogador alvinegro: 'Sou fã demais' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Ex-técnico do Botafogo rasga elogios a jogador alvinegro: 'Sou fã demais' Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/11/2021 17:24

Rio - O comentarista René Simões, do "Os Donos da Bola", da Band, exaltou o meio-campista Luís Oyama, do Botafogo. Além disso, o ex-técnico do Glorioso destacou que se surpreendeu com o desempenho do jogador alvinegro no Brasileirão Série B.

"Sou fã demais do Oyama, que jogador! A bola anda com ele e pensa o jogo. Às vezes o cara toca a bola, mas não pensa tanto. Esse é um jogador que vem me surpreendendo muito, pela forma de pensar o jogo. Você vê que os dois passes contra o Vasco não são por acaso, pensou na situação do adversário e do seu time", disse o comentarista René Simões.

O ex-técnico do Botafogo enxerga o time alvinegro mais maduro para enfrentar a Ponte Preta e se manter na liderança do Brasileirão Série B, nesta quinta-feira (11), no Moisés Lucarelli.

"O Botafogo é um time que sabe jogar tanto dentro quanto fora de casa. Adquiriu rotina de jogo interessante, todos participam com e sem a bola. Gosto de ver a ocupação dos lados vazios no lado contrário da bola, tem sempre um jogador entrando em diagonal. Tem funcionado bem", concluiu.