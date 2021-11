Juca Kfouri demonstra preocupação com Botafogo na Série A: 'Não sei se terá estrutura para se manter' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - O comentarista Juca Kfouri, admitiu ter receio com o retorno do Botafogo à elite do futebol brasileiro. Após a vitória do Alvinegro por 4 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, pelo Brasileirão Série B, o jornalista demonstrou preocupação com o Glorioso e questionou se terá "estrutura para se manter" na Série A.

Além disso, revelou torcida pelo Vasco na campanha do Brasileirão Série B e aproveitou para exaltar a gestão do Cruz-Maltino. Juca destacou que a diretoria está colhendo frutos e que indica um caminho certo para o futuro.

"Fiquei muito dividido ontem, não vou negar, estava torcendo muito para o Vasco subir, até como prêmio pela gestão responsável que o Jorge Salgado está fazendo. Tenho a convicção de que o Vasco, quando subir, subirá de uma maneira a se manter pelo que está sendo plantado no Vasco, que não deu para colher esse ano", disse o jornalista Juca Kfouri, no programa Posse de Bola, do portal 'UOL'.



"No Botafogo, não tenho essa certeza. Parece um paradoxo. Estou feliz com o fato de o Botafogo estar subindo e preocupado se terá estrutura para se manter. Estou triste com o fato de o Vasco não subir, mas estou seguro de que está fazendo um trabalho que indica o caminho certo, sem poder colher imediatamente", concluiu.