Rafael Navarro foi autor do segundo gol do Botafogo na goleada contra o Vasco - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 08/11/2021 13:31

Rio - Comentarista do Grupo Globo, o ex-jogador Petkovic já confirmou o Botafogo na Série A em 2022. Após a sonora goleada por 4 a 0 contra o Vasco, em São Januário, o sérvio, durante o programa "Troca de Passes", exaltou a campanha do Alvinegro e aproveitou para elogiar o trabalho do técnico Enderson Moreira.

"Acho que o Botafogo já subiu. Está fazendo campanha excelente no segundo turno, é questão de tempo carimbar o passaporte, protocolar. Já está na elite da Série A", cravou Dejan Petkovic.

O Alvinegro cresceu na tabela da Série B desde a chegada de Enderson Moreira. São 15 vitórias em 22 jogos, além de 4 empates e apenas três derrotas. O comandante assumiu a equipe na 14ª colocação e, faltando mais quatro jogos para o término da competição, assumiu a liderança. O comentarista exaltou o trabalho realizado neste período.

"Começou o trabalho com pé direito, ficou invicto boa parte do segundo turno. Pode ter tido o cansaço do time, depois recuperou de novo. A queda da regularidade do Chay representou muito em determinado momento. Mas tem jogadores rápidos na frente, que partem bem para o contra-ataque. Isso para a Série B é um esquema muito bem visto. Enderson sabe, tem experiência, é bicampeão, soube lidar e administrar bem o elenco. O Botafogo começou como o Vasco, batendo cabeça, mas teve sorte de escolher bom técnico para dar estabilidade rumo à elite", concluiu Petkovic.

Liderando a Série B com 62 pontos, o Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, contra a Ponte Preta, fora de casa.