Eduardo FreelandReprodução

Publicado 06/11/2021 22:19

Rio - O Botafogo está bem próximo do acesso para a Série A. Em segundo lugar na Série B, o clube carioca tem 97% de chances de voltar para a elite do futebol brasileiro. Apesar do objetivo próximo, Eduardo Freeland, diretor de futebol, pregou cautela ao falar sobre os jogadores alvinegros que não tem sua presença garantida no elenco do ano que vem.

"Estamos trabalhando muito silenciosamente, temos feito este trabalho, mas o foco é no acesso. O planejamento é um estando na Série A, e nem pensamos no outro. Assim que confirmarmos a nossa conquista, podemos começar a divulgar algumas questões que já estão sendo feitas", afirmou em entrevista á Botafogo TV.

O caso que deixa o torcedor alvinegro mais aflito é o de Rafael Navarro. Revelado na base alvinegra, o jovem, de 21 anos, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Além dele, os volantes Luís Oyama, Pedro Castro e Barreto ainda não definiram o seu futuro.

"Temos que ter os pés no chão, temos que nos manter em evolução. Pés no chão e a confiança no que vemos fazendo ao longo da temporada é o que vai nos levar ao objetivo. Estamos encarando esse jogo como mais uma decisão. Enquanto não garantirmos matematicamente esse acesso, é pés no chão. Jogadores e comissão, nós todos estamos com esse discurso. É mais um jogo determinante para a nossa classificação", disse.